Чирлидерша футбольной команды одной из школ Хьюстона показала трюк с обманом гравитации. Видео она опубликовала на своей странице в Twitter.

Девушка вначале постучала руками по невидимой коробке, после чего поставила на нее ногу и перешагнула. Пользователи сети приняли вызов и безуспешно пытались повторить этот трюк.

У кого-то повторить все-таки получилось.

finally i can do it pic.twitter.com/EQrUsGd9Ey