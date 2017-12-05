Написавшему угрюмое письмо Санте мальчику предрекли будущее маньяка или журналиста

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Калейдоскоп | 5 декабря 2017 года, 16:35

Ведущая американской радиостанции National Public Radio Сара Маккаммон опубликовала в "твиттере" депрессивное письмо своего шестилетнего сына Санта-Клаусу — его ретвитнули больше 25 тысяч пользователей.

Вместо пожеланий в своём послании мальчик заявил, что жизнь Санты пуста, как и списки добрых дел.

"Дорогой Санта. Санта, я делаю это только ради учёбы. Я знаю, что твой список плохих дел пуст. И список добрых тоже пуст. И твоя жизнь пуста. Ты не знаешь, через что я прошёл в своей жизни. Пока. С любовью. Я не скажу тебе своё имя", — написал ребёнок.

В публикации мама назвала своего сына "шестилетним скептиком", в ответ на это подписчики начали предрекать будущее ребёнку. Так, кто-то предположил, что он будет гением или серийным убийцей. Звучал вариант, что, судя по стилю письма, мальчик унаследует профессию от матери и станет журналистом.

Источник: L!FE.ru
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