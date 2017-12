Калейдоскоп |

Ведущая американской радиостанции National Public Radio Сара Маккаммон опубликовала в "твиттере" депрессивное письмо своего шестилетнего сына Санта-Клаусу — его ретвитнули больше 25 тысяч пользователей.

Вместо пожеланий в своём послании мальчик заявил, что жизнь Санты пуста, как и списки добрых дел.

"Дорогой Санта. Санта, я делаю это только ради учёбы. Я знаю, что твой список плохих дел пуст. И список добрых тоже пуст. И твоя жизнь пуста. Ты не знаешь, через что я прошёл в своей жизни. Пока. С любовью. Я не скажу тебе своё имя", — написал ребёнок.

My 6yo Santa skeptic was told to write a letter to Santa at school. So he did... pic.twitter.com/XUFGMnXDFT