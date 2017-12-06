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Ночью в Видземе и Латгале был сильный снег и метель, местами снежный покров увеличился примерно на 6 см, и утром в среду больше всего снега было в Алуксне - 18 см, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На Видземской возвышенности, возле Зосены и Сигулды, выпало 12 см снега, в Гулбене и Резекне 10-11 см.

Среда в Латвии пройдет без существенных осадков, а в четверг на востоке снова начнутся снегопады, а в других регионах дождь. К пятнице снег на востоке страны стает.