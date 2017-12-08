Калейдоскоп |

Дикие звери забрели в здание и распугали учащихся в пригороде японского города Киото — Хигасияме. Два взрослых диких кабана пробрались в школу ранним утром и стали причиной паники, сообщают японские СМИ.

Они начали бегать по коридорам и таранить стеклянные двери, за которыми прятались школьники и учителя. До поимки зверей сетями один из них успел поплавать в местном пруду.

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