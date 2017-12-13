20 декабря гостем рижского клуба «Культурная линия» будет победитель самого авторитетного международного фотоконкурса World Press Photo-2016 Владимир Песня. Вход свободный.

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Для фотожурналиста получить этот приз также престижно, как для актера стать обладателем "Оскара". За звание победителей в конкурсе 2016 года боролись более 5000 фотографов из 128 стран, а общее количество заявок превысило 82 000. Владимир Песня стал лауреатом в номинации «Спорт» -- за серию фотографий, рассказывающей о хоккеистах-любителях из далекого сибирского города Ветлуга.

Тема встречи – «Мир в объективе фотокамеры».

Участники рижской встречи смогут поговорить с мастером о том, как он видит мир и современную Россию и как создаются настоящие шедевры фотосъемки.

Эта фотография Владимира Песни заняла 2-е место на международном фестивале Sportfolio Festival. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция) выступают с произвольной программой в танцах на льду на командном чемпионате мира по фигурному катанию.​

После победы на конкурсе Владимиру Песне было предложено стать "глазами" официального аккаунта Instagram World Press Photo, и он знакомил пользователей соцсетей со своими фотоработами на социальную и спортивную темы.

"Я безумно рад победе в одном из самых престижных конкурсов мира в области фотографии. Я счастлив показать миру именно ту Россию, какую я люблю. И уверен, что эта победа много значит для развития фотожурналистики", — отметил Владимир Песня.

Фигуристка Кавагути Юко в финале Гран-при по фигурному катанию на Олимпиаде в Сочи.

Что касается современной ситуации, когда с появлением камер в телефонах любой может стать фотографом и публиковаться в социальных сетях, Владимир Песня признается, что приветствует любые технологические прорывы – это позволяет приходить в фотографию людям, которые раньше не занялись бы этим в силу технологических сложностей – химия, проявка и так далее. „В инстаграме можно найти великую картинку. Просто там мусора больше” - говорит победитель World Press Photo .

Владимир Песния входит в составы жюри крупнейших международных и российских фотоконкурсов. Он уверен, что хорошая фотография остается штучным товаром в плане техники, понимания, глубины проникновения в суть событий.

Карьеру Владимир Песня начинал в конце 90-х годов в газете «Спорт-Экспресс». Был заместителем начальника отдела информации, возглавялял «Спорт-Экспресс Интернет».

27 июня 2016, Ницца, Франция. Игрок сборной Исландии Арон Эйнар Гуннарсон радуется победе над командой Англии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.​

В 2005 году полностью переквалифицировался в фотокорреспондента. Является автором долгосрочного выставочного проекта "Песня о спорте" и фотографом благотворительной программы "Поезд надежды", которая была придумана для того, чтобы дети из детских домов находили свои семьи.

Как журналист Владимир снимал последствия терактов в Париже, беспорядки с погромами, которые футбольные болельщики устраивали в Лилле, чемпионаты мира и Европы, Олимпиады.

Встреча состоится 20 декабря, в среду, в 19.00 в конференц-зале отеля Avalon.

ВХОД СВОБОДНЫЙ. С предварительной регистрацией по электронной почте: kulturaslinija@gmail.com