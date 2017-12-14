Многие родители неадекватно оценивают работу врачей и вызывают участкового терапевта на дом без надобности, что способствует "эмоциональному выгоранию" врачей, передает "АМИ" . Об этом заявила терапевт Кэтрин Белл, которая опубликовала статью в научном журнале BMJ. Она говорит о негативном влиянии мультфильма "Свинка Пеппа" на работу участковых врачей Великобритании.

Терапевт приводит примеры: в одной серии мультфильма Доктор Медведь приходит к Пеппе и ее брату по малозначительным поводам вроде сыпи или простуды, хотя мог бы ограничиться телефонными консультациями. В результате Доктор "эмоционально выгорает", ведь его постоянно вызывают на дом к больному без весомых оснований.

По словам Белл, многие родители перенимают манеру поведения героев мультфильма, постоянно вызывая врачей на дом. Официальная точка зрения представителей системы здравоохранения совпадает с точкой Белл. Если пациенты обращаются к врачам по любому поводу, специалисты "выгорают", а в поликлиниках образуются очереди.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download