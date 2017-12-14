Медики из Британии ополчились на мультфильм "Свинка Пеппа"
"АМИ". Об этом заявила терапевт Кэтрин Белл, которая опубликовала статью в научном журнале BMJ. Она говорит о негативном влиянии мультфильма "Свинка Пеппа" на работу участковых врачей Великобритании.Многие родители неадекватно оценивают работу врачей и вызывают участкового терапевта на дом без надобности, что способствует "эмоциональному выгоранию" врачей, передает
Терапевт приводит примеры: в одной серии мультфильма Доктор Медведь приходит к Пеппе и ее брату по малозначительным поводам вроде сыпи или простуды, хотя мог бы ограничиться телефонными консультациями. В результате Доктор "эмоционально выгорает", ведь его постоянно вызывают на дом к больному без весомых оснований.
По словам Белл, многие родители перенимают манеру поведения героев мультфильма, постоянно вызывая врачей на дом. Официальная точка зрения представителей системы здравоохранения совпадает с точкой Белл. Если пациенты обращаются к врачам по любому поводу, специалисты "выгорают", а в поликлиниках образуются очереди.
Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download