Калейдоскоп |

Жюри международной премии Comedy Wildlife Photography Awards, которая ежегодно присуждается авторам самых смешных фотографий дикой природы, определило лучший снимок 2017 года.

Победителем стал венгерский фотограф Тибор Керц, приславший фото трех сов. Мужчине удалось поймать момент, когда одна из птиц нелепо падает с ветки.

Кроме того, были выбраны победители в различных категориях. Например, "Под водой". Здесь отличился австралиец Трой Мэйн, запечатлевший грозную черепаху, отталкивающую рыбу.

Фотография полевой мыши, повисшей на цветке, завоевала главный приз в категории "На земле". Снимок прислал фотограф из Италии Андреа Зампати.

На странице премии Comedy Wildlife Photography Awards в Facebook можно увидеть и другие снимки, присланные на конкурс. Сообщается, что в этом году жюри выбирали лучших из 3,5 тысяч фотографии из 86 стран.