Калейдоскоп |

72-летний пенсионер из Хабаровска Борис Дунаевский из-за его манеры стильно одеваться был прозван местным Джанлукой Вакки, миллионером, который прославившийся танцами на яхте.

"Шикарный дед! Просто молодец", "стиль — супер! Молодец", "очень радуете глаз, когда встречаем на улице", "видел вас в 25-м автобусе, прикольный мэн!!!", "Ну нет слов, хорош. Приятно смотреть" — такими комментариями пестрит страница стиляги в "Инстаграме".

72-летний пенсионер питает любовь к известным брендам. Однако о стоимости луков, преимущественно от Versace и Gucci, предпочитает не распространяться.

"Раньше подрабатывал на фильтрации воды, копил деньги и покупал одежду. Пенсия-то небольшая — всего 18 тысяч рублей. Сейчас не работаю, поэтому и сделал паузу с шопингом", — рассказал порталу "Ридус" хабаровчанин.

Особую страсть мужчина питает к аксессуарам. В коллекции Дунаевского множество солнечных очков и головных уборов. Он говорит, что "они делают образ полноценным".

По признанию сибиряка, такой стиль у него был не всегда. После того как он пережил онкологическое заболевание, решил многое поменять в своей жизни.

Отмечается, что сердце пожилого стиляги свободно. Сейчас Дунаевский живёт один, его супруга скончалась несколько лет назад.