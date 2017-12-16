Кандидат в президенты России Собчак спела песню про "задницу и маленькую грудь" (7)

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Калейдоскоп | 16 декабря 2017 года, 18:42

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о решении участвовать в ближайшей президентской гонке, выступила на гала-концерте проекта «Новая фабрика звезд» телеканала Муз-ТВ с собственной песней. Видеозапись с выступления появилась в Instagram портала Super.ru в субботу, 16 декабря.

Нет, я не качаю задницу,

И грудь моя первого размера.

Нет, на лабутенах в пятницу

Я не иду на Шнура премьеру, — спела Собчак.

В припеве песни она спела, что «борются жопы с бровями за пьедестал в инстаграме». «А я — непопулярная самая», — добавила телеведущая.

Комментарии 7
kentavrs3 часа назад
О,это что-то новенькое-она и петь умеет,а лезгинку сбацать слабо.
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каджич3 часа назад
Ну.человек смыслит в шоу-бизнесе.подходит.Не будем ханжами.Что.касается кандидатов в президенты.так в США и не такие "коленца" выдовали.пещерное хамство лилось рекой.
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Ekaterina Romanova2 часа назад
чмошница
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