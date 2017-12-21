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Собака в Израиле чуть не проглотила кота (
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Живущий в Израиле владелец золотистого ретривера Ская и котёнка Эвклида заснял общение животных. Громадный пёс попытался проглотить годовалого друга, но потом начал облизывать котёнка, словно прося прощения.
Источник:
news.rambler.ru
Комментарии
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Nitj
9 часов назад
Kot sobaku s'jel.
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