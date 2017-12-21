Собака в Израиле чуть не проглотила кота (1)

Живущий в Израиле владелец золотистого ретривера Ская и котёнка Эвклида заснял общение животных. Громадный пёс попытался проглотить годовалого друга, но потом начал облизывать котёнка, словно прося прощения.

Источник: news.rambler.ru
Комментарии 1
Nitj 9 часов назад
Kot sobaku s'jel.
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