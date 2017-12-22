Калейдоскоп |

Мир современных технологий, компьютеров и смартфонов за последние годы стал частью нашей привычной жизни. Со стремительным развитием гаджетов и интернет-пространства возникает потребность в IT-специалистах. Знакомство с предметами программирования и web-разработки возможно уже с ранних лет!

HelloIT - яркий пример того, что получение актуальных знаний может быть увлекательным.

HelloIT – это курсы, которые помогут вашему ребенку познакомиться с миром программирования. На курсах обучаются дети и подростки от 8 до 18 лет.

Главная цель курсов – подготовка и выпуск востребованных профессионалов в сфере информационных технологий. Создатели уверены, что изучать IT может каждый! А если начать обучение уже в 8 лет, то к 18 годам выпускники смогут смело претендовать на должность разработчиков в IT-компаниях.

В преддверии новогодних праздников курсы программирования HelloIT дарят возможность выиграть подарочную карту в размере 250 евро на обучение основам программирования и web-разработки для школьников 8-17 лет.

Для участия в конкурсе необходимо пройти по этой ссылке и затем:

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Победитель будет объявлен 29.12 в прямом эфире радио MIX FM.

Желаем удачи!

Больше информации о курсах на сайте www.helloit.lv