В Латвии в разгар зимы зацвели анемоны (3)
Калейдоскоп | 28 декабря 2017 года, 21:04
"Синие и белые анемоны 27 декабря на восточной границе (Вилякская волость)," - об этом в социальных сетях написал фенолог Вилис Букшс.
"И в 2015 году на Рождество синие анемоны спешили сообщить о весне", - добавил натуралист.
Zilā un baltās vizbulītes 27. decembrī austrumu pierobežā (Viļakas novads). Arī 2015. gada Ziemassvētkos zilās vizbulītes steidzās vēstīt par pavasari... pic.twitter.com/OQlfauvYRS— Vilis Bukšs (@meiravietis) 27 декабря 2017 г.
Источник: nra.lv
И? Не к добру это или как?
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Вилис на сдаётся,с зимой не вышло,так хоть про весну расскажет
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Анастасия Сафонова
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