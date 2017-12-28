Калейдоскоп |

В конце уходящего года единственным регионом Латвии, где хоть немного продержался снежный покров в этот зимний период была Латгалия, Однако и там снег быстро растаял, обнажив чернозем, из которого распускаются весенние цветы.

"Синие и белые анемоны 27 декабря на восточной границе (Вилякская волость)," - об этом в социальных сетях написал фенолог Вилис Букшс.

"И в 2015 году на Рождество синие анемоны спешили сообщить о весне", - добавил натуралист.