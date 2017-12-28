В Латвии в разгар зимы зацвели анемоны (3)

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В конце уходящего года единственным регионом Латвии, где хоть немного продержался снежный покров в этот зимний период была Латгалия, Однако и там снег быстро растаял, обнажив чернозем, из которого распускаются весенние цветы.

Калейдоскоп | 28 декабря 2017 года, 21:04

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"Синие и белые анемоны 27 декабря на восточной границе (Вилякская волость)," - об этом в социальных сетях написал фенолог Вилис Букшс.

"И в 2015 году на Рождество синие анемоны спешили сообщить о весне", - добавил натуралист.

Источник: nra.lv
Комментарии 3
Тамара Ковалева8 минут назад
И? Не к добру это или как?
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Irina Novikova25 минут назад
Вилис на сдаётся,с зимой не вышло,так хоть про весну расскажет
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Анна Бондарь35 минут назад
Анастасия Сафонова
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