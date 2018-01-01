Калейдоскоп |

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, как в новогоднюю ночь позвонили украинскому президенту Петру Порошенко. Запись беседы выложена на странице пранкера Владимира во социальной сети "ВКонтакте".

Один из пранкеров представился генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Украинский лидер обрадовался и начал поздравлять его с Рождеством и Новым годом. Молодой человек в ответ выразил надежду, что Порошенко не будет пить слишком много водки и горилки, после чего глава Украины бросил трубку.

По словам Лексуса, с Порошенко разговаривал он.

"В целом хороша ночь. Пока от показываемого в салат не тошнило. Когда наскучило, решил набрать Порошенко, сказать: как ты там, братан? Он взял (на днях послушаете) и тоже был уныл, но праздник ведь в душе, мы оба не смогли его создать", - написал Столяров на своей странице в социальной сети Facebook.

Отвечая на вопросы пользователей о состоянии Порошенко, Лексус добавил, что украинский президент был нетрезв. "По голосу не совсем, ну так и я не совсем," — пояснил пранкер.

Фото: facebook.com/Алексей Столяров