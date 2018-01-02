Калейдоскоп |

Во вторник, 2 января, ожидается облачная погода с прояснениями, а дождь пройдет только местами, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Температура воздуха по стране составит от +1 до +6 градусов. Утром местами возможно обледенение на дорогах. В северо-западных районах страны ожидается небольшой дождь. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, порывы которого на побережье будут достигать 15-16 метров в секунду. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

В Риге во вторник также не ожидается существенных осадков, температура воздуха днем составит от +2 до +5 градусов.

Фото: pixabay.com