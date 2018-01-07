В кинотеатре Splendid Palace - фильм "Лица, деревни" режиссера Аньез Варда.

Калейдоскоп |

Аньез Варда (в центре) с Анджелиной Джоли и фотографом JR на премьере в голливудском зале Pacific Design Center. Фото - Gettyimage.

Аньез Варда - единственная женщина-режиссёр французской Новой волны. Cейчас ей 89 лет, и её называют одновременно первой леди, матерью и бабушкой этого движения. Её талантом восхищались Жан-Люк Годар и Франсуа Трюффо, её мужем был Жак Деми, прославившийся легендарными «Шербургскими зонтиками» с Картин Денев .

Постер фильма "Лица, деревни"

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Она уже давно не снимает игровые фильмы, но продолжает заниматься документальным кино. Её новый фильм "Лица, деревни" - импровизированное путешествие по Франции в поисках героев, лиц и пейзажей для киноколлекции. Вместе с молодым фотографом JR Аньез Варда фотографирует крестьян, фермеров, прохожих, шахтеров, докеров, а затем печатают огромные снимки и расклеивают их на домах и улицах. За каждым снимком – судьба и сюжет.

Фильм отчасти автобиографичен - Варда вспоминает своих знаменитых друзей и различные эпизоды насыщенной встречами и событиями жизни. А её соавтор - фотограф, выступающий под псевдонимом JR и не снимающий чёрных очков, скрывает имя и биографию.

Картина "Лица, деревни" наполнена солнечным настроением и добрым юмором. Это трогательный, тонкий и очень позитивный фильм. Чувствуется, что он снимался с удовольствием, и оно с экрана буквально передается в зрительный зал.

Аньез Варда в Риге на красной дорожке церемонии вручения наград "европейского Оскара" в Splendid Palace. Фото - Mixnews.

Интересно, что cама Аньез Варда побывала в Риге в зале кинотеартра Splendid Palace, где демонстрируется её новая картина. В декабре 2014 года она посетила церемонию вручения кинонраград Европейской киноакадемии и получила «европейский Оскар» .

Фильм "Лица, деревни" в прошлом году был представлен в Каннах и получил приз "Золотой глаз" – за лучший документальный проект. А сама Аньез Варда была удостоена почетного "Оскара" . Ранее эту награду получали Чарли Чаплин, Уолт Дисней, Лоуренс Оливье, Федерико Феллини, Джеки Чан и многие другие звезды кино.

На церемонии вручения "Оскара" 89-летняя Аньез Варда станцевала танец с Анджелиной Джоли.