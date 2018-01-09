Калейдоскоп |

В прямом эфире радио MIX FM при помощи генератора случайных чисел мы определили счастливчика, который выиграл подарочную карту на 250 евро на обучение основам программирования и web-разработки для школьников 8-17 лет от курсов программирования HelloIT.

Конкурс проходил на страничке mixnews.lv в сети facebook. Счастливым номером стал 140, подарочную карту выиграл пользователь facebook Raul Klibadze. Чтобы узнать как получить приз, звоните по телефону 67001027.

Мир современных технологий, компьютеров и смартфонов за последние годы стал частью нашей привычной жизни. Со стремительным развитием гаджетов и интернет-пространства возникает потребность в IT-специалистах. Знакомство с предметами программирования и web-разработки возможно уже с ранних лет!

HelloIT - яркий пример того, что получение актуальных знаний может быть увлекательным.

HelloIT – это курсы, которые помогут вашему ребенку познакомиться с миром программирования. На курсах обучаются дети и подростки от 8 до 18 лет.

Главная цель курсов – подготовка и выпуск востребованных профессионалов в сфере информационных технологий. Создатели уверены, что изучать IT может каждый! А если начать обучение уже в 8 лет, то к 18 годам выпускники смогут смело претендовать на должность разработчиков в IT-компаниях.