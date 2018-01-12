Калейдоскоп |

Стену из «Игры престолов» обнаружили в Якутии. Визуальное сходство с колоссальным оборонительным сооружением, которое, по легенде, защищает Семь Королевств, опознали в Ленских столбах. Соответствующая фотография опубликована в Instagram-аккаунте поклонников сериала.

Фотография сопровождена подписью «The Wall is real!» («Стена реально существует!»).

The Wall is real! A post shared by InstaThrones (@gameofthronesnotofficial) on Jan 11, 2018 at 3:25am PST

Подписчики сообщества отметили, что достояние республики действительно схоже со знаменитой Стеной из сериала, и вспомнили, что в заключительной серии седьмого сезона преграда была разрушена Ледяным Драконом. Некоторые из них обрадовались возможности увидеть «сооружение» воочию в России, другие посетовали на то, что сериал снимают не в Якутии.

На момент публикации снимок собрал более 185 тысяч лайков.

Природный парк «Ленские столбы», представляющий собой комплекс вертикально вытянутых скал, тянущийся на многие километры вдоль берега реки Лены в Якутии, вошел в топ-5 достопримечательностей России по версии Всемирного наследия ЮНЕСКО.