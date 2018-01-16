Калейдоскоп |

Если температуру -10-15 градусов для кого-то настоящий мороз, то люди в Якутии живут, где даже весной и летом температура не поднимается выше +16 градусов, а зимой достигает -70.

В республики Саха (Якутия) установились сильные морозы. В некоторых районах столбик термометра завис на отметке в -69 градусов. Однако крещенские купания не отменены. Несмотря на мороз, люди купаются в открытых водоемах. Пользователи соцсетей публикуют фото градусников, заснеженные пейзажи и селфи с замерзшими ресницами.

Шокирующие снимки из самого холодного региона России — в фотогалерее.

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p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> Прекрасный Оймякон