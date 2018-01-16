Бывает хуже: в Якутии установились морозы в минус 70 (1)
Если температуру -10-15 градусов для кого-то настоящий мороз, то люди в Якутии живут, где даже весной и летом температура не поднимается выше +16 градусов, а зимой достигает -70.
В республики Саха (Якутия) установились сильные морозы. В некоторых районах столбик термометра завис на отметке в -69 градусов. Однако крещенские купания не отменены. Несмотря на мороз, люди купаются в открытых водоемах. Пользователи соцсетей публикуют фото градусников, заснеженные пейзажи и селфи с замерзшими ресницами.
Шокирующие снимки из самого холодного региона России — в фотогалерее.
В Якутске отремонтированный мамонт опустил хобот Если раньше хобот у мамонта из мокрого снега находился в классической боевой позиции, то сейчас хобот у мамонта безнадежно повис. Всем своим видом мамонт призывает якутян относиться бережнее к своему городу, передает SakhaDay. Совсем недавно мамонт был таким красивым и радостным Уже несколько раз за последние дни скульптура подвергалась атаке, мастеру вновь и вновь приходилось поправлять свое детище: то у маленького мамонтенка под натиском ребятишек оторвется хобот, то ломали клык у большого мамонта. В этот раз терпение скульптора иссякло. Поникшим печальным хоботом он передал свое настроение. Источник Sakhaday.ru . #SakhaLife #вандалы #мамонт #скульптурамамонтов #скульптураизснега
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p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> Прекрасный Оймякон