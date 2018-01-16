Оказывается, у Штирлица было продолжение. О том, какую судьбу для легендарного разведчика задумал автор, читатели смогут узнать на встрече с дочерью Юлиана Семёнова.

Калейдоскоп |

Ольга Семенова главным делом своей жизни считает сохранение памяти о своем отце.

Вход на встречу свободный. С предварительной регистрацией по e-mail: kulturaslinija.gmail.com

Юлиан Семёнов – класcик жанра политического детектива, создатель легендарного Штирлица, основатель газеты "Совершенно секретно".

Ольга занимается изданием его литературных трудов, возглавляет Культурный Фонд Юлиана Семенова, написала книгу «Юлиан Семенов», вышедшую в серии ЖЗЛ, выпустила двухтомник «Неизвестный Юлиан Семенов», объединивший письма, дневники и путевые заметки, воспоминания друзей, а также неопубликованные произведения.

На рижской встрече Ольга покажет документальный фильм об отце «Заданность добра», который она сняла как режиссер.

Для рижской публики эта встреча будет особенно интересной в том числе и потому, что именно в Латвии снимали многие эпизоды легендарного фильма «Cемнадцать мгновений весны» с Вячеславом Тихоновым в роли Штирлица.

А на Рижской киностудии по книге Юлиана Cеменова была снята картина «Испанский вариант», где Штирлица сыграл латышский актер Улдис Думпис.

(В общей сложности о Штирлице было снято пять фильмов. У Юлиана Семенова есть целый цикл книг, где Штирлиц является сквозным героем -13 романов и одна повесть, а «Семнадцать мгновений весны» – это только один роман из этого цикла, cтоящий по хронологии событий в середине действия.)

Вообще же по сценариям, написанным Юлианом Семеновым, cнято более 20 фильмов, многие из которых вошли в классику жанра политического кино-детектива: Майор „Вихрь” , „Петровка, 38”, “Огарева,6”, „ТАСС уполномочен заявить… “, “Противостояние”, „Бриллианты для диктатуры пролетариата” и др.

На встрече речь пойдет о неизвестных моментах биографии Юлиана Семенова, о неопубликованных ранее сюжетах, о планах, которые он не успел осуществить – в том числе о том, какое продолжение для судьбы разведчика Штрилица задумал автор.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ об Ольге Семеновой.

Ольга Семенова с мужем (французским гражданином) живет во Франции. Является автором книги «Париж», изданной в серии «Великие города и музеи мира» в издательстве «Вече». В 2010 году написала книгу «Повседневная жизнь современного Парижа» для серии «Повседневная жизнь человечества» издательства «Молодая гвардия».

Ольга Семенова - наследница известного рода Кончаловских-Суриковых. Её прапрадед — художник Василий Суриков. Прадед — художник Пётр Кончаловский. Бабушка — Наталья Кончаловская. Мать - Екатерина Кончаловская, дочь Натальи Кончаловского от первого брака, приёмная дочь Сергея Михалкова, сводная сестра Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского.

Бабушка Ольги Семеновой Наталья Кончаловская с сыновьями Никитой и Андроном. Мама Ольги Семёновой – их сводная сестра. Значит, формально для Юлиана Cемёнова братья Михалковы – шурины, что он с удовольствием любил подчеркивать.

Ольга Семенова окончила Щукинское театральное училище. В 1985 году снялась в сериале «Противостояние», поставленном режиссёром Арановичем по книге Юлиана Семенова. В 2009 году сыграла роль в сериале «Исаев» (приквел знаменитых «Семнадцати мгновений весны»).

На встречу приглашаются читатели и зрители, неравнодушные к творчеству Юлиана Семенова.

Встреча состоится 25 января, в четверг, в конференц-зале гостиницы "Avalon" (ул. 13 января, 19).

ВХОД СВОБОДНЫЙ. С предварительной регистрацией по электронной почте: kulturaslinija@gmail.com.