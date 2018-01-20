Калейдоскоп |

Итальянский кот по кличке Джерри получил в наследство от своей хозяйки 30 тысяч евро.

Об этом сообщает La Stampa.

Уточняется, что женщина называла питомца «главным существом в своей жизни». Она пожелала, чтобы вся семья в случае болезни кота не жалела денег для его лечения, продавая по необходимости антиквариат и ювелирные украшения.

Как рассказала дочь покойной, ее мать любила Джерри больше остальных членов семьи, включая детей.

В настоящее время кот уже начал «пользоваться» унаследованными средствами, в частности — питается креветками и спит на четырех разных лежанках.

Ранее ученые провели исследование и выяснили, кто умнее — кошки или собаки.

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