Калейдоскоп |

Недавно поженившаяся пара из Гонконга отправила своему свадебному фотографу документ из 30 страниц с правками и критикой снимков.

Молодожены использовали конкретные кадры, на которых показывали, какие снимки пересвечены, а какие — неверно обрезаны.

Пакет правок моментально разошелся по китайским социальным сетям. Многие комментаторы начали также критиковать фотографа. Другие — встали на его сторону, предположив, что это еще не окончательная версия фотографий

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