Давайте поиграем с цветами: молодожены прислали фотографу 30 страниц замечаний
Калейдоскоп | 20 января 2018 года, 16:45
Недавно поженившаяся пара из Гонконга отправила своему свадебному фотографу документ из 30 страниц с правками и критикой снимков.
Молодожены использовали конкретные кадры, на которых показывали, какие снимки пересвечены, а какие — неверно обрезаны.
Пакет правок моментально разошелся по китайским социальным сетям. Многие комментаторы начали также критиковать фотографа. Другие — встали на его сторону, предположив, что это еще не окончательная версия фотографий
daily.afisha.ru