Калейдоскоп |

После снегопада минувшей ночью вся Латгале, Селия и часть Видземе снова покрыты снегом, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Глубина снежного покрова в 8 часов утра составляла там от 5 до 10 сантиметров, а в Резекне - 15 сантиметров. Тем временем в Екабпилсе, Мадоне и Гулбене глубина снежного покрова составляет примерно 10 сантиметров.

Снег скопился на ветвях деревьев и местами на проводах. В свою очередь, карта предприятия Sadales tīkls свидетельствует о нескольких десятках аварийных отключений, которые могут быть связаны с выпавшим снегом.

Синоптики прогнозируют, что в воскресенье снежный покров на востоке Латвии еще увеличится, а затем в начале недели пройдет дождь и снег начнет таять. После же этого снег выпадет снова, после чего ожидается похолодание.

Тем временем сегодня в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, ожидается дождь и мокрый снег, в центральных и западных районах возможен туман, а на дорогах может образоваться обледенение.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Температура воздуха по стране составит от +1 до +4 градусов.

В Риге сегодня также будет пасмурно, ожидается дождь и мокрый снег, воздух прогреется до +3, +4 градусов.

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