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Двое рекордсменов из Книги рекордов Гиннесса встретились у египетских пирамид. Самого высокого мужчину и самую маленькую женщину в мире пригласили поучаствовать в акции по привлечению туристов.

Приглашение рекордсменам направил совет Египта по туризму, пишет Metro. Самый высокий мужчина и самая маленькая женщина поучаствовали в фотосессии на фоне пирамид, чтобы привлечь к этим достопримечательностям отдыхающих.

Самый высокий в мире мужчина (35-летний фермер из Турции Султан Кесен, рост — 251 сантиметр) и самая маленькая в мире женщина (24-летняя Джоти Амджи из Индии, рост — 62 сантиметра) встретились в Египте pic.twitter.com/O8r7Rt963Z — НТВ (@ntvru) 30 января 2018 г.

Самый высокий мужчина в мире — 35-летний фермер из Турции Султан Кесен. Его рост — 251 сантиметр. Впечатляющий рост — результат опухоли гипофиза. Из-за этого заболевания его организм вырабатывает слишком много гормона роста.

Компанию турецкому великану составила 24-летняя Джоти Амджи из Индии. Ее рост — всего 62 сантиметра. На кадрах из Египта видно, что самая маленькая женщина примерно по колено своему партнеру.

Причина ее невысокого роста — аходроплазия. Это наследственная болезнь, которая приводит к карликовости из-за недоразвитости костей. Однако девушка не отчаивается. Она активно снимается в кино и участвует в различных шоу.

Источник: НТВ