Калейдоскоп |

Один из крупнейших интернет-аукционов в мире eBay заполонили оптовые предложения втулок от туалетной бумаги. На это обратило внимание издание Metro.

Картонные каркасы от гигиенических средств представлены сразу в нескольких категориях: искусство, сделай сам, садоводство, товары для животных.

Цены на втулки разнятся: можно купить 16 втулок за десять фунтов (790 рублей) или упаковку из двадцати четырех за восемь (712 рублей). Комплект из 130 туалетных втулок и 18 каркасов от кухонных полотенец предлагают за 30 (2370 рублей).

Спрос на подобные товары обусловлен тем, что во многих европейских странах картонные трубки являются материалом для поделок младшеклассников. Очевидно, многие родители не готовы жертвовать семейными средствами гигиены и разматывать множество рулонов: им проще приобрести уже собранные для них другими людьми коробки с десятками втулок. Также картонки кладут в клетки с домашними животными в качестве развлечения для маленьких питомцев — к примеру, грызунов.

Некоторые занимаются художественным вырезанием фигурок из круглых картонок или мастерят из них светильники и торшеры. В некоторых странах втулки используют для измерения размера пениса: автор данного метода полагал, что такое подручное средство сможет помочь подросткам определиться с размером контрацептива.

Продавцы охотно дают советы по продвижению товаров всем желающим: «Продавайте их в наборах по 25, 50 или 100 штук, а не отдельно, и делайте хорошие фотографии при естественном дневном освещении». Также среди важных рекомендаций называют бесплатную доставку этого легкого груза — так он выглядит привлекательнее для потенциальных покупателей.