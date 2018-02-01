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А хотите поехать в Турцию? Отдохнуть в пятизвездочном отеле, позагорать на берегу Средиземного моря, вкусить все прелести беззаботного времяпровождения, выпадающего на долю счастливых туристов: экскурсии, аквапарки, дайвинг, шоппинг?!

Мультимедийный портал mixnews и ведущий туроператор Латвии TEZ TOUR разыгрывают шикарный приз: отдых в Турции на двоих в 5* отеле по системе Ultra All inclusive. Это включает перелет Рига-Анталья-Рига, проживание для двух человек в октябре (7 ночей, ultra all inclusive), групповой трансфер, услуги представителя на курорте.

Что для этого нужно сделать? Прежде всего - перейти вот по этой ссылке и выполнить все условия конкурса.

Включай радио MIX FM в 10 утра 12 февраля, чтобы следить за розыгрышем.

И собирай чемоданы!

P.S. не забудь посетить стенд TEZ TOUR на выставке “Balttour 2018” на Кипсале с 2 по 4 февраля, чтобы узнать больше о возможностях идеального отдыха и новых направлениях, которые предлагает ведущий туроператор Латвии TEZ TOUR.