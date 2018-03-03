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Средняя температура воздуха минувшей календарной зимой (декабрь, январь и февраль) в Латвии составила -2,4 градуса и была на 0,5 градуса выше нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Четыре предыдущие зимы были примерно на 2 градуса теплее нормы. Таким образом, нынешняя зима из-за февральских холодов стала самой холодной за пять лет - после зимы 2012-2013 годов, когда средняя температура воздуха составила -4,4 градуса.

Самым теплым месяцем этой зимы был декабрь, когда средняя температура воздуха достигла +1,2 градуса и была на 3 градуса выше нормы. В январе средняя температура опустилась до -1,6 градуса, но все равно была на 1,5 градуса выше нормы, а в феврале - до -6,9 градуса, что на 3 градуса холоднее долголетнего среднего показателя.

В декабре и январе было побито несколько рекордов самой высокой температуры, а в феврале - четыре рекорда холода. Количество осадков в декабре и январе было в среднем немного больше нормы, в феврале - наполовину меньше, чем обычно.

Самая высокая температура воздуха этой зимой была зарегистрирована 24 декабря в Руцаве (+8,6 градуса), в течение всего декабря столбик термометра не опускался ниже отметки -7 градусов, а в январе - ниже -15 градусов.

Начиная с 21 февраля, на протяжении девяти ночей минимальная температура воздуха была ниже -20 градусов. Самый сильный мороз (-27,4 градуса) был зарегистрирован утром 23 февраля на Даугавпилсской станции метеонаблюдений.