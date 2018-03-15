У кого кот длиннее: в Японии стартовал уморительный флешмоб (1)

фото

Калейдоскоп | 15 марта 2018 года, 14:09

Новый флешмоб, по условиям которого пользователи выкладывают фотографии своих котов, вытянув их в длину, набирает популярность в японском сегменте Twitter.

фото

Фотографии с домашними любимцами, принимающими участие во флешмобе, сопровождаются фразой «Вытягивание кошек во всей Японии». Судя по фотографиям, сами кошки не испытывают восторга по поводу этой акции.

фото

Начало флешмобу положил снимок японского пользователя с ником mttkmsan. Он поделился фотографией своего вытянувшегося во весь рост кота. Хозяин снабдил фото хештегом «Всеяпонская ассоциация вытягивания кошек», пишет «Ридус».

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

Источник: Ридус
Комментарии 1
mihf3 часа назад
Бpocить кypить всего за одну ночь? Лeгкo, нo только этим дедовским методом - http://bit.do/bezsigatet Излeчит дaжe опытных курильщиков с 30-40 летним стажем. Кypил 19 лет пo пaчкe-полторы вдeнь, но бросил без физический и моральных усилий за 1 день!
Ответить