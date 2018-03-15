Калейдоскоп |

Новый флешмоб, по условиям которого пользователи выкладывают фотографии своих котов, вытянув их в длину, набирает популярность в японском сегменте Twitter.

Фотографии с домашними любимцами, принимающими участие во флешмобе, сопровождаются фразой «Вытягивание кошек во всей Японии». Судя по фотографиям, сами кошки не испытывают восторга по поводу этой акции.

Начало флешмобу положил снимок японского пользователя с ником mttkmsan. Он поделился фотографией своего вытянувшегося во весь рост кота. Хозяин снабдил фото хештегом «Всеяпонская ассоциация вытягивания кошек», пишет «Ридус».