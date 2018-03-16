Калейдоскоп |

В Музее Фаберже в Петербурге прошел конкурс на лучшее воссоздание картин с выставки «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса». Участникам предлагали повторить образы с полотен. Большинство посетительниц выставки остановили свой выбор на портретах Амедео Модильяни.

Чаще всего дамы примеривали на себя образ возлюбленной художника Жанны Эбютерн. Женщины Амедео Модильяни — это отдельная страница искусствоведческих исследований, касающихся жизни и творчества эксцентричного и гениального итальянца.

Напоминаем, что 3 апреля в Риге пройдет вечер «Модильяни. Искусство любви». Премьера авторской программы российского биографа и писателя Игоря Оболенского состоялась в Хельсинки, в музее Атенеум, на выставке работ Амедео Модильяни. Теперь эту захватывающую лекцию-моноспектакль могут послушать и посмотреть (на экране будут представлены репродукции картин художника и иллюстрации к его биографии) рижане. (Билеты по ссылке ЗДЕСЬ)

Это моноспектакль о невероятных судьбах, шекспировских страстях, любовных треугольниках, русских музах и женах французских художников. Жизнь замечательных людей и история искусства. Мы узнаем истории создания полотен Модильяни и историю его жизни. А также перенесемся в Париж эпохи авангарда.

Предлагаем вам посмотреть галерею «оживших» картин Модильяни c выставки в Петербурге. (Девушки на снимках – не профессиональные модели, а просто посетительницы выставки, решившие принять участие в фото-конкурсе.)

“Портрет Жанны Эбютерн”

“Портрет рыжеволосой девушки (Жанна Эбютерн)”

“Девочка в желтом платье”

“Эльвира с белым воротничком”

"Портрет дамы с чёрным галстуком".

Профессиональные вариации

Актриса Джулианна Мур в проекте журнала Harper’s Bazaar. “Женщина с веером (Луния Чеховская)”. Фотограф Питер Линдберг.

Актриса Юлия Рутберг в проекте Екатерины Рождественской. “Портрет Жанны Эбютерн.”

Художница-гример Белла Григорянц в проекте «Внутри холста». Фотограф Андрей Кеззин. В проекте не использовался фото-шоп - только краски и грим.

Анна, Жанна, Амедео

Лекция-моноспектакль Игоря Оболенского "Модильяни. Искусство любви. Анна, Жанна, Амедео" cостоится 3 апреля в 19 часов в киноконцертном зале Дома Москвы. Мы узнаем об истории отношений художника с Анной Ахматовой и с Жанной Эбютерн и об истории создания его гениальных полотен.

Игорь Оболенский — российский писатель, биограф, талантливый рассказчик, автор документального телевизионного проекта «Место гения», автор биографических книг в серии «Сенсационный проект Игоря Оболенского» (издательство ACT). Манеру его выступлений сравнивают с Эдвардом Радзинский и Виталием Вульфом. Его авторские вечера всегда становятся настоящими культурными событиями.

БИЛЕТЫ в кассах Дома Москвы и «Билешу сервис» и в интернете по ссылке ЗДЕСЬ

Фото - vk.com/fabergemuseum