Новая иллюзия вызвала споры в интернете (1)
Пользователи Reddit уже несколько дней спорят по поводу небольшого звукового фрагмента с записанным голосом. Некоторым кажется, что он произносит имя "Янни", некоторым — что "Лорел".
Находятся и те, кто слышит оба именио одновременно на разных частотах. Некоторые сначала слышат одно имя, потом другое. Не обошлось и без споров по поводу того, что там звучит на самом деле.
What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I— Cloe Feldman (@CloeCouture) 15 мая 2018 г.
Издание The Verge объяснило иллюзию с научной точки зрения, обратившись за комментарием к специалисту в области слуховой и когнитивной нейробиологии Ларсу Рике.
По его словам, дело действительно в звуковых частотах: "Лорел" звучит на низких, "Янни" на высоких. На то, что мы слышим, таким образом, может влиять как наше собственное восприятие частот, так и аппаратура, на которой мы прослушиваем аудиофайл.
В Twitter многие вспомнили о популярных оптических иллюзиях, из-за которых было не меньше споров — в частности, о платье не то синего, не то золотого цвета.
My take on #TheDress:— Sec. Ernest Moniz (@EnergySecMoniz) 27 февраля 2015 г.
It's brown & blue
Good lighting is everythinghttp://t.co/UgDAkMvCBb #LEDs pic.twitter.com/ewukiaqXEV