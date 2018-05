Калейдоскоп |

Пользователи Reddit уже несколько дней спорят по поводу небольшого звукового фрагмента с записанным голосом. Некоторым кажется, что он произносит имя "Янни", некоторым — что "Лорел".

Находятся и те, кто слышит оба именио одновременно на разных частотах. Некоторые сначала слышат одно имя, потом другое. Не обошлось и без споров по поводу того, что там звучит на самом деле.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I

Издание The Verge объяснило иллюзию с научной точки зрения, обратившись за комментарием к специалисту в области слуховой и когнитивной нейробиологии Ларсу Рике.

По его словам, дело действительно в звуковых частотах: "Лорел" звучит на низких, "Янни" на высоких. На то, что мы слышим, таким образом, может влиять как наше собственное восприятие частот, так и аппаратура, на которой мы прослушиваем аудиофайл.

В Twitter многие вспомнили о популярных оптических иллюзиях, из-за которых было не меньше споров — в частности, о платье не то синего, не то золотого цвета.

