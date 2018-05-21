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Один из латвийцев заметил у Вэфовского моста рекламный щит, размещенный неправильной стороной - "вверх ногами", пишет nra.lv.

"У Вэфовского моста какой-то мастер ночью, видимо, после хорошо проведенных выходных, неправильно разместил рекламный щит. Я понимаю, что ошибиться может каждый, но сделать такое еще надо постараться. Пожалуйста, по возможности быстрее свяжитесь с ответственными инстанциями, чтобы они устранили нарушение, которое уродует городскую среду", - написал порталу nra.lv очевидец Андрей.

На плакате, размещенном неправильной стороной, была реклама торгового центра Alfa. Представители торгового центра подтвердили факт, что плакат был размещен неправильно. Более подробные обстоятельства происшествия торговый центр намерен выяснить в ближайшее время.

Фото: nra.lv