Синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю весны (2)
Калейдоскоп | 21 мая 2018 года, 15:36
В ближайшие две недели погоду в Латвии в основном будут определять антициклоны, поэтому ожидается сухая и солнечная погода, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
На этой неделе во вторник и в среду в Латвии может увеличиться облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможны грозовые ливни.
В последующие дни облачность уменьшится, осадков в основном не ожидается. На большей части территории страны установится сухая погода, возрастет пожароопасность в лесах.
В самые теплые дни температура воздуха местами повысится до +25 градусов или чуть выше, а в самые прохладные ночи столбик термометра местами может опуститься ниже +5 градусов.
А где фенолог с делфи ?
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Leto vse budet teplim vremenami dozdik no žarka sonce
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