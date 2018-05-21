Синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю весны (2)

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Калейдоскоп | 21 мая 2018 года, 15:36

В ближайшие две недели погоду в Латвии в основном будут определять антициклоны, поэтому ожидается сухая и солнечная погода, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

На этой неделе во вторник и в среду в Латвии может увеличиться облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможны грозовые ливни.

В последующие дни облачность уменьшится, осадков в основном не ожидается. На большей части территории страны установится сухая погода, возрастет пожароопасность в лесах.

В самые теплые дни температура воздуха местами повысится до +25 градусов или чуть выше, а в самые прохладные ночи столбик термометра местами может опуститься ниже +5 градусов.

Комментарии 2
Штат балбесов с метео центра на Московской2 часа назад
А где фенолог с делфи ?
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Jana Meške 5 часов назад
Leto vse budet teplim vremenami dozdik no žarka sonce
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