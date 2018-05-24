Калейдоскоп |

Авторы детективного фильма "Псы под прикрытием" извинились за опасные для детей сцены и пообещали их отредактировать, сообщает CBN.

Ранее родителей и организации по борьбе сексуальным насилием возмутили эпизоды, в которых говорящие собаки участвуют в выставке. По правилам выставки, жюри должно проверять "интимные места" собак.

Псу-детективу это не нравится, однако более опытный коллега устраивает ему предварительные тренировки и учит его не обращать внимания на неприятные ощущения и представлять себе, что он витает в облаках.

По мнению директора Национального центра противодействия сексуальной эксплуатации США Дон Хокинс, подобные картины показывают детям неправильный образец поведения в опасной ситуации и учат их быть жертвами.

"Студия Global Road Entertainment решила удалить из "Псов под прикрытием" две сцены, которые оказались не подходящими для детей", — сказал в открытом обращении представитель студии, извинившись перед аудиторией фильма.

Фото: Кадр из фильма