Калейдоскоп |

В ближайшие дни в Латвии установится жаркая, сухая погода, из-за чего повысится уровень пожарной опасности, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Так, уже на этих выходных воздух прогреется до +28 градусов, а в начале следующей недели – до +30 градусов. По этой причине в лесах повысится уровень пожарной опасности, что соответствует оранжевому уровню. Оранжевый уровень означает, что погодные условия представляют реальную опасность - имеется вероятность стихийный бедствий и нанесения ущерба.

Вода в реках и озерах прогреется до +16, +22 градусов, местами на побережье Рижского залива, в том числе в Юрмале – до +20 градусов. Однако на Видземском побережье и в открытом море на Курземском побережье вода останется холодной.

Синоптики предупреждают, что в эти дни, находясь на солнце, можно не только перегреться, но также и получить ожоги кожи, поскольку повысится ультрафиолетовое излучение. Особенно осторожными следует быть в период с 11.00 до 16.00. В это время без необходимости находиться на солнце не стоит.