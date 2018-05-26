Калейдоскоп |

В субботу, в Латвии ожидается преимущественно солнечная и жаркая погода, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Тем временем в Курземе, в основном в юго-западной части региона, возможны дожди и грозы.

Температура воздуха по стране составит от +23 до +27 градусов. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

В Риге сохранится сухая и солнечная погода, будет дуть слабый юго-восточный ветер, воздух прогреется до +26 градусов. На севере столицы у моря и в Юрмале ожидается бриз и будет немного холоднее.

Напомним, как уже писал Mixnews, из-за жаркой и сухой погоды в лесах повысится уровень пожарной опасности, что соответствует оранжевому уровню угрозы. Оранжевый уровень означает, что погодные условия представляют реальную опасность - имеется вероятность стихийный бедствий и нанесения ущерба.

Действует также предупреждение о жаре, которая в ближайшие дни усилится - на следующей неделе воздух прогреется до +30 градусов.

Вода в реках и озерах прогреется до +16, +22 градусов, местами на побережье Рижского залива, в том числе в Юрмале – до +20 градусов. Однако на Видземском побережье и в открытом море на Курземском побережье вода останется холодной.

Синоптики предупреждают, что в эти дни, находясь на солнце, можно не только перегреться, но также и получить ожоги кожи, поскольку повысится ультрафиолетовое излучение. Особенно осторожными следует быть в период с 11.00 до 16.00. В это время без необходимости находиться на солнце не стоит.