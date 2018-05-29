В Латвии сегодня побиты рекорды жары (2)
Калейдоскоп | 29 мая 2018 года, 18:29
В Салдусе во вторник столбик термометра поднялся до +29,3 градуса, и такая температура в этом городе зафиксирована впервые за всю историю метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
До +29,3 градуса прогрелся воздух и в Стенде, где побит рекорд температуры для этого дня.
Ранее рекордным был 1995 год, когда 29 мая в Латвии была температура до +30,6 градусов.
Во вторник по всей стране, кроме побережья, воздух прогрелся до +27 +30 градусов. В центре Риги было +28,5 градуса.
По прогнозам, 30 мая температура воздуха по всей Латвии немного снизится.
Фото: flickr.com/Mārtiņš Vilcēns
В Латвии это крайне редко бывает.
Скоро Лиго. А там как полагается,дожди.И лето закончилось.