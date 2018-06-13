Калейдоскоп |

В ближайшие дни температура воздуха в Латвии повысится, а в воскресенье и в начале следующей недели она может достичь 30-градусной отметки, прогнозируют синоптики. Об этом пишет La.lv.

В четверг днем будет около +26 градусов, в пятницу и субботу станет на несколько градусов теплее, а наиболее жаркая погода ожидается в воскресенье и в начале следующей недели.

На следующей неделе возможна также первая тропическая ночь в этом году - такими синоптики называют ночи, когда температура воздуха не опускается ниже +20 градусов.

Также ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди и грозы.

По прогнозам Global Forecast System, во второй половине следующей недели станет прохладнее, а на Лиго температура воздуха не превысит +18 +23 градусов, возможны кратковременные дожди и грозы.