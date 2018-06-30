Калейдоскоп |

В субботу, в Латвии скорость северного ветра в порывах будет превышать 10 метров в секунду и местами будет достигать 15-18 метров в секунду, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Также на всей территории Латвии ожидается частичная облачность, без осадков, температура воздуха составит от +15 до +19 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

В Риге в последний день июня будет переменная облачность, осадков не ожидается. Будет дуть северный ветер, который в порывах усилится до 16 м/сек. Воздух прогреется до +17,+18 градусов.

Погодные условия в Латвии в субботу определяются западным краем циклона и восточным краем антициклона. Атмосферное давление на уровне моря - 758-763 мм ртутного столба.