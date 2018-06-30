В Австралии произошло ДТП с кенгуру: животное не выжило (2)
Водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы головы и был госпитализирован в критическом состоянии в результате лобового столкновения с кенгуру на востоке Австралии, сообщает издание Sydney Morning Herald.
ДТП с участием двух автомобилей произошло в ночь на субботу, в городе Портлэнд. По данным газеты, 19-летний водитель на автомобиле Holden Commodore сбил кенгуру. В результате столкновения животное было отброшено на лобовое стекло двигавшегося навстречу автомобиля Ford Falcon. Тридцатидвухлетний водитель Ford потерял управление и врезался в ограждение.
Как пишет газета, водитель Ford получил серьезные травмы головы. Ему была оказана экстренная медицинская помощь, после чего при помощи вертолета его доставили в местную больницу. Мужчина находится в критическом состоянии.
Кенгуру выжить не удалось. Полиция расследует обстоятельства случившегося.
Медицинская служба австралийского штата Новый Южный Уэльс, где произошло ДТП, советует водителям проявлять бдительность на дорогах.
"Будьте внимательны и снижайте скорость, особенно на рассвете и закате, когда ухудшается видимость, а животные становятся более активными", — цитирует издание обращение медслужбы.
Фото: pixabay.com
Блин,больше новостей нет?
Новостей у нас нету?