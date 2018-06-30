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Конституционный суд Австрии постановил, что власти страны должны разрешать гражданам при желании указывать в официальных документах третий пол. Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что решение было принято после рассмотрения иска от гражданина, который намеревался указать себя в документах как интерсексуала.

В ноябре 2017 года Конституционный суд Австрии постановил закрепить понятие третьего пола в книгах записи актов гражданского состояния.

Ранее сообщалось, что ходатайство активиста Кристи Элан-Кейн о введении гендерно-нейтральных паспортов было отклонено судом в Великобритании.

Элан-Кейн выступала за создание "икс" паспортов для людей, которые не относят себя ни к женскому, ни к мужскому полу.

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