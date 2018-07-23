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Этим летом в парке "Природные тропы Лигатне" появились новые обитатели - три барсучонка. Зверят уже можно осмотреть во временном вольере, пишет Skaties.lv .

Как сообщили в Управлении по защите природы, это первый раз в истории существования парка, когда на его территории живут барсуки.

Три барсучьих детеныша попали под опеку зверовода Велги Витолы в начале мая, когда им было всего несколько недель. Из-за того, что барсуков потревожили люди, мама бросила своих детенышей. Сначала малыши жили у Витолы, но теперь они переехали во временный вольер рядом с образовательным центром "Паугури".

По словам Витолы, в природе барсучата в таком возрасте еще живут с мамой.

"Это новый опыт для всех нас, потому что в "Природных тропах Лигатне" еще не было барсуков. Надо понять их поведение, особенности питания и условия содержания", - указала она.

Барсук является млекопитающим из семейства куньих, встречается во многих местах Европы, в том числе и в Латвии. Хоть барсук принадлежит типу хищных животных, на самом деле он всеядный и питается также различными насекомыми, червяками, ягодами. Барсуки активны во время сумерек и ночью, поэтому у них хорошо развит нюх, а слух и зрение у этих зверей сравнительно слабые.

Фото: Velga Vītola