Калейдоскоп |

Температура воды в официальных местах купания в Риге во вторник колеблется от +19 до +26 градусов, сообщили в Рижском самоуправлении.

Температура воды измеряется на пляжах возле муниципальных спасательных станций.

Вода в озере Бабелитес прогрелась до +26 градусов, на пляже на Луцавсале - до +23 градусов, в Вецаки, Румбуле и на Кипсале - до + 22 градусов.

Температура воды в озере Кишэзерс - +21 градус, в Вакарбулли - +19 градусов.

Фото: pexels.com