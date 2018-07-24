Калейдоскоп |

Лазерный пейнтбол для детей и взрослых стал очень популярен, поскольку попадание в игрока ощущается как небольшая вибрация, поэтому оно безболезненно и после игры нет синяков.

Играя в лазертаг, не нужно покупать дополнительное оборудование или пули - стрелять можно сколько угодно. После того как в кого-то попали, игра для этого человека не заканчивается и он может восстановить свою "жизнь" на базе.

Также в лазерном пейнтболе невозможно мухлевать, поскольку оружие противника отключается после определенного количества ударов, кроме того, каждый удар регистрируется в системе. После игры участники получают диплом с индивидуальными результатами, выясняя, кто был более искусным, кто - снайпер. Желающим сыграть в лазертаг никакой специальной подготовки не требуется нужна просто удобная и спортивная одежда.

Лазертаг является отличной идеей для детской вечеринки - это активный способ весело провести время с друзьями и семьей. Организовать детский праздник можно в развлекательном парке GUNSnLASERS на Андрейсале, в Межапарке или на Югле.

В течение всей игры с детьми будет опытный, дружелюбный и отзывчивый игровой инструктор, который позаботится о веселье и азарте, объяснит правила игры, научит разным трюкам.

В парках лазерного пейнтбола также доступны хорошо обустроенные места для пикника со столиками, скамейками и грилем, где можно перекусить после или во время игры.

Играть можно и во время дождя, и зимой, поскольку GUNSnLASERS предлагает хорошо обустроенные и освещенные площадки под открытым небом и просторные крытые помещения.

На данный момент также проходит акция "Пицалазер" совместно с ресторанами Pica Lulū - если сделать резервацию игры в лазертаг на день рождения или именины ребенка, вам достанется пицца с колбасой диаметром в 45см бесплатно. Зарегистрироваться можно по адресу электронной почты info@gunsnlasers.lv или по телефону +371 27 274 646.

Предварительная запись на игру лазертаг в честь дня рождения или именин ребёнка ведется с 16 июля по 27 августа, игра должна состояться до 27 августа включительно. В игре должны участвовать не менее шести человек, из которых как минимум половина моложе 18 лет. Пицца будет доставлена прямо на игровое поле.

Всю информацию о лазертаге можно найти на сайте www.gunsnlasers.lv.