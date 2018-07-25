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Приближается день рождения или именины ребёнка? Заказывайте игру лазертаг в одном из парков развлечений GUNSnLASERS в Риге и получите пиццу с колбасой диаметром в 45см от Lulū Pica бесплатно!

Как работает акция "Пицалазер"?

GUNSnLASERS вместе с Lulū Pica позаботились о том, чтобы и дети, и родители могли расслабиться и насладиться игрой. Чтобы получить бесплатную пиццу, зарегистрируйте игру лазертаг для детей в одном из парков развлечений GUNSnLASERS:

по электронной почте info@gunsnlasers.lv;

позвонив по телефону +371 27 274 646.

Акция Лазертаг для дня рождения или именин ребёнка действует по предварительной записи с 16 июля до 27 августа - игра должна состояться до 27 августа включительно. В ней должны участвовать не менее шести человек, из которых как минимум половина моложе 18 лет.

Вкусную пиццу Вам доставят прямо на игровое поле - Вам не придется беспокоиться ни о мероприятии, ни о закусках. Учитывая, что одной пиццы для всех детей и гостей может не хватить, на сайте вы сможете заказать дополнительные пиццы по цене Lulū Pica - дети после активной игры будут по-настоящему голодные.

Подробнее о условиях акции "Пицалазер" читайте на сайте GUNSnLASERS ЗДЕСЬ! Выбирайте отличный и незабываемый праздник для ребенка и для себя!

Лазертаг для детей - пока дети развлекаются, родители отдыхают

Когда вы ищите идеальное место для празднования детской вечеринки, вам нужно найти компромисс - чтобы нравилось детям, и родители имели возможность отдохнуть, не беспокоясь о том, развлекаются ли дети. Лазертаг для детей - отличное решение как провести свое свободное время или организовать торжество активно и весело. Ознакомьтесь с некоторыми ценными фактами!

Что такое лазертаг?

Лазертаг или лазерный пейнтбол - это захватывающая игра с различными миссиями, подготовленными игровым инструктором. Лазертаг обязательно понравится тем, кто хочет испытать азарт, дух соревнований и вкус победы.

Лазертаг у детей ассоциируется с эпизодами из Звёдных войн - почему бы не почувствовать себя как Ханн Соло или принцесса Лея? Правда, лазерный луч в лазертаг игре не виден, и игра не проходит в темной комнате. Игра проходит на специально подготовленном поле на открытом воздухе или в помещении с укрытиями и постройками. Попадание воспринимается безвредным для человека устройством, которое встроено в специальную головную повязку. Они, вместе с цветными шарфами команд и оружием, раздаются каждому игроку до начала игры.

Лазерный пейнтбол для детей и взрослых в настоящее время очень популярен, потому что:

попадание ощущается как небольшая вибрация, поэтому это безболезненно и нет синяков;

не надо покупать дополнительное оборудование или пули - стреляйте столько, сколько хотите;

после попадания в вас, игра не заканчивается - бегите восстановить свою "жизнь" на базе;

невозможно мухлевать, поскольку оружие противника отключается после определенного количества ударов, кроме того, каждый удар регистрируется в системе;

после игры игроки получают диплом с индивидуальными результатами, выясняя, кто был более искусным, кто - снайпер;

никакой специальной подготовки не требуется - просто удобная и спортивная одежда;

можно играть в возрасте от 4 лет.

Дети и молодые люди наслаждаются захватывающей игрой и признают: "Это было очень круто, нам понравилось, и мы определенно будем играть еще". Лазертаг для детей - лучшая идея для детской вечеринки и активный способ весело провести время с друзьями и семьей.

Вечеринки для детей, где родители также могут отдохнуть

Думая о праздновании дня рождения ребенка, выпускного или другого важного события, родители сразу сталкиваются с рядом важных вопросов:

Где отпраздновать?

Сколько гостей приглашать, чтобы было достаточно места в помещение ?

Какие атракционы и игры подготовить?

Необходим ли аниматор?

Какие декорации и тематику детской вечеринки выбрать?

Закуски приготовить самим или купить готовые?

Список работ, посвященный празднованиям, неизмеримо большой, и часто нет времени все успеть. Чтобы избежать этого и не вызвать дополнительного стресса, организуйте мероприятие в развлекательном парке GUNSnLASERS на Андрейсале, в Межапарке или на Югле!

Лучшее место для детской вечеринки

Детский праздник также является праздником для родителей, когда есть возможность вырваться из повседневной рутины и испытать что-то особенное, наслаждаясь вместе со своим потомством.

Почему нужно организовывать детские вечеринки в парках развлечений GUNSNLASERS?

В течение всей игры с детьми будет опытный, дружелюбный и отзывчивый игровой инструктор, который позаботится о веселье и азарте, объяснит правила игры лазертаг, научит лучшим трюкам и обеспечит, чтобы мероприятие удалось.

Также доступны хорошо обустроенные места для пикника со столиками, скамейками и грилем, где вы можете пообедать закусками и напитками после или во время игры.

Пока дети активно проходят миссию, родители могут расслабиться, посмотреть игру со стороны или сами принять участие.

Играть можно во время дождя и зимой, поскольку GUNSnLASERS предлагает хорошо обустроенные и освещенные площадки под открытым небом и просторные крытые помещения.

Создайте незабываемый праздник для детей, который будет наполнен веселыми, позитивными эмоциями и событиями, которые друзья и семья захотят обсудить в течение долгого времени! Зайдите на www.gunsnlasers.lv и зарегистрируйте игру, для вас в нужный день и время.

Фото: GUNSnLASERS