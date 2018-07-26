В Гамбии начали продавать латвийскую манку (6)
Калейдоскоп | 26 июля 2018 года, 11:26
В Гамбии сняли рекламу манной крупы, произведенной предприятием Dobeles dzirnavnieks, пишет KasJauns.
Актеры в рекламном ролике вероятнее всего говорят на одном из местных языков, хотя официальным языком в Гамбии указан английский.
На видео действие происходит в магазине, когда молодой мужчина приходит туда за продуктами. Он встречает там женщину, которая советует ему купить манную крупу от Dobeles dzirnavnieks.
В ролике мелькают кадры, на которых незнакомка готовит манную кашу. Далее картинка снова сменяется сценой в магазине, где оба героя радостно пританцовывают.
Видео заканчивается тем, что женщина приготовила кашу для молодого мужчины, после чего он обнимает ее в знак благодарности.
Фото из Flickr/KATIANI GUZON
Какая Гамбия?