Калейдоскоп |

В Гамбии сняли рекламу манной крупы, произведенной предприятием Dobeles dzirnavnieks, пишет KasJauns.

Актеры в рекламном ролике вероятнее всего говорят на одном из местных языков, хотя официальным языком в Гамбии указан английский.

На видео действие происходит в магазине, когда молодой мужчина приходит туда за продуктами. Он встречает там женщину, которая советует ему купить манную крупу от Dobeles dzirnavnieks.

В ролике мелькают кадры, на которых незнакомка готовит манную кашу. Далее картинка снова сменяется сценой в магазине, где оба героя радостно пританцовывают.

Видео заканчивается тем, что женщина приготовила кашу для молодого мужчины, после чего он обнимает ее в знак благодарности.

Фото из Flickr/KATIANI GUZON