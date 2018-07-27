Калейдоскоп |

В пятницу, 26 июля, температура воздуха в Латвии поднимется до +27..+31 градуса, немного прохладнее будет на побережье, прогнозируют синоптики.

Ночью и с утра на большей части территории страны ожидается ясная погода, днем возможна переменная облачность. После обеда и вечером - в первую очередь в Латгале - может пройти кратковременный дождь, возможна гроза.

Ночью при слабом ветре температура воздуха понизится до +14..+20 градусов и местами появится туман. Днем будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

В Риге будет немного облачно, однако днем небо будет более затянуто облаками, осадков не ожидается. Ночью будет дуть медленный северо-восточный ветер и температура воздуха составит +19 градусов. Днем потеплеет до +30 градусов.