Латвию накроют жара и грозы: воздух прогреется до +32 градусов (2)
Калейдоскоп | 28 июля 2018 года, 10:11
В субботу с восточным ветром в Латвию придет более теплый и влажный воздух и ожидаются дожди, воздух прогреется до +32 градусов, свидетельствует прогноз Global Forecast System.
Дожди пройдут во второй половине дня и вечером, местами сильные, возможны грозы и град.
Также сегодня Латвию настигнет волна жары с восточной стороны, в результате чего температура воздуха повысится до +27, +32 градусов. Немного холоднее будет на Курземском побережье Рижского залива.
В Риге сегодня возможны кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется до +31 градуса.
Необычно жаркое лето в Северной Европе связано с устойчивыми антициклонами, которые блокируют циклоны и не позволяют прийти более прохладному воздуху с Атлантического океана.
о коллайдере молчат суки
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Эт хоршо, солнышко мы люьим только не перебарщивайте :(
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