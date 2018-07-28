Калейдоскоп |

В субботу с восточным ветром в Латвию придет более теплый и влажный воздух и ожидаются дожди, воздух прогреется до +32 градусов, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Дожди пройдут во второй половине дня и вечером, местами сильные, возможны грозы и град.

Также сегодня Латвию настигнет волна жары с восточной стороны, в результате чего температура воздуха повысится до +27, +32 градусов. Немного холоднее будет на Курземском побережье Рижского залива.

В Риге сегодня возможны кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется до +31 градуса.

Необычно жаркое лето в Северной Европе связано с устойчивыми антициклонами, которые блокируют циклоны и не позволяют прийти более прохладному воздуху с Атлантического океана.