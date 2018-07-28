Калейдоскоп |

Самая высокая температура воздуха в Латвии ожидается в воскресенье и понедельник, когда столбик термометра может подняться до +34 градусов, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

По ночам будет не холоднее +18, +23 градусов, а дневная температура воздуха превысит отметку в +30 градусов. Местами воздух прогреется аж до +34 градусов.

Также ожидаются осадки в виде дождя. Самые сильные ливни прогнозируются вечером в воскресенье в Курземе, а на части территории страны продолжится засуха. Тем временем в лесах по-прежнему сохраняется высокая пожароопасность.

По прогнозам синоптиков, 30-градусная жара продлится всю следующую неделю.