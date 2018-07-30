Калейдоскоп |

В воскресенье, 29 июля, в Айнажи воздух прогрелся до +33 градусов - настолько высокая температура в июле в этом месте зарегистрирована впервые, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии.

Температура воздуха в Звейниекциемсе, Сигулде, Скривери, Бауске и Елгаве составила 33 градуса. В столице воздух прогрелся до 32+ градусов.

Это воскресенье было самым жарким днем с 12 августа, когда в Бауске столбик термометра поднялся до отметки в +34,3 градуса.

В западной части Латвии ожидаются грозовые ливни. Также до сих пор в силе оранжевое предупреждение.

Из-за грозовых ливней в понедельник возможны дожди, а также град и сильный ветер. Сообщается, что на этой неделе сохранится сильная пожароопасность.

В первой половине недели в западных и центральных районах страны ожидаются грозовые ливни. В понедельник температура воздуха составит +33 градуса.

Между тем во второй половине недели Латвию пересекут зоны осадков, поэтому жара немного спадет. Днем температура воздуха поднимется до +20..+25 градусов, прогнозируют синоптики. Во многих регионах страны ожидается гроза.

Фото: flickr.com/Mārtiņš Vilcēns