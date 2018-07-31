В Курземе зафиксировано более 4000 вспышек молнии

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Калейдоскоп | 31 июля 2018 года, 18:27

Во вторник, 31 июля, в западной части Латвии было зарегистрировано примерно 4000 вспышек молнии. В целом за прошедшие сутки в стране было зафиксировано более 7000 вспышек молнии, сообщают метеорологи.

Также во вторник, во второй половине дня, в Вентспилсском аэропорту во время грозы скорость восточного ветра порывами составила 21 метр в секунду.

Температура упала с +30 градусов в 16 часов до +21 градуса меньше чем за час.

Грозы продолжаются и в других районах Курземе.

Фото: pixabay.com

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