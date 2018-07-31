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Во вторник, 31 июля, в западной части Латвии было зарегистрировано примерно 4000 вспышек молнии. В целом за прошедшие сутки в стране было зафиксировано более 7000 вспышек молнии, сообщают метеорологи.

Pēdējā diennaktī reģistrētie zibeņi, Latvijā vairāk nekā 7 000. Šorīt agri no rīta Igaunijas ziemeļaustrumos bija pērkona negaiss (dzeltenā krāsā), vietām atnesot 45 mm nokrišņu. https://t.co/h2wgZbYWhb pic.twitter.com/NPaZTwDY8D — Jānis Trallis (@meteozinas) 31 июля 2018 г.

Также во вторник, во второй половине дня, в Вентспилсском аэропорту во время грозы скорость восточного ветра порывами составила 21 метр в секунду.

Negaisa laikā Ventspils lidostā reģistrētas vēja brāzmas līdz 21 m/s, bet ostā laikam tikai līdz 12 m/s. Kurzemē turpinās intensīvas pērkona lietusgāzes. https://t.co/3U9RYlVUwI pic.twitter.com/BnPCnDagXV — Jānis Trallis (@meteozinas) 31 июля 2018 г.

Температура упала с +30 градусов в 16 часов до +21 градуса меньше чем за час.

Грозы продолжаются и в других районах Курземе.

Фото: pixabay.com