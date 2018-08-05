Калейдоскоп |

В начале следующей недели температура воздуха в Латвии еще немного понизится, а в середине недели опять ожидается сильная жара, прогнозируют синоптики.

В понедельник и вторник максимальная температура воздуха не превысит +22..+27 градусов, ожидаются частичная облачность и дожди, местами грозовые ливни. Слабый до умеренного западный ветер.

В среду во второй половине дня температура воздуха опять поднимется до +26..+31 градуса, в четверг и пятницу жара усилится до +30..+35 градусов. Возможны грозы.

Сильная жара продержится не дольше двух-четырех дней. Возможно, уже в пятницу, 10 августа, с запада в Латвию поступят более холодные воздушные массы.

Фото: pixabay.com