Жара задержится в Латвии: на следующей неделе потеплеет до +35 градусов
Калейдоскоп | 5 августа 2018 года, 10:56
В начале следующей недели температура воздуха в Латвии еще немного понизится, а в середине недели опять ожидается сильная жара, прогнозируют синоптики.
В понедельник и вторник максимальная температура воздуха не превысит +22..+27 градусов, ожидаются частичная облачность и дожди, местами грозовые ливни. Слабый до умеренного западный ветер.
В среду во второй половине дня температура воздуха опять поднимется до +26..+31 градуса, в четверг и пятницу жара усилится до +30..+35 градусов. Возможны грозы.
Сильная жара продержится не дольше двух-четырех дней. Возможно, уже в пятницу, 10 августа, с запада в Латвию поступят более холодные воздушные массы.
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